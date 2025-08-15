PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Autofahrer durchbricht Kontrollstelle der Bundespolizei auf der BAB 64 - Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit

Trier (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzkontrollen kam es am heutigen Tag (15.8.2025), kurz nach Mitternacht, zu einem Fahrzeugdurchbruch an der Kontrollstelle der Bundespolizei auf der BAB 64.

Um 0:07 Uhr wollten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Luxemburg kommenden schwarzen VW Golf mit luxemburgischer Zulassung kontrollieren. Anstatt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, beschleunigte der Fahrzeugführer und flüchtete in Richtung Kenn/BAB 1. Am Dreieck Moseltal wendete der Fahrer und fuhr über die BAB 602 in Richtung Trier. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei folgten dem Fahrzeug. Über die Kaiser-Wilhelm-Brücke setzte der Fahrer seine Fahrt zurück in Richtung Luxemburg fort. Während der Verfolgungsfahrt erreichte der PKW Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h. Der Flüchtende versuchte mehrfach die Streifen auszubremsen; zudem ignorierte er jegliche Anhaltezeichen.

Die luxemburgische Polizei konnte schließlich das Fahrzeug und den Beifahrer in Luxemburg feststellen. Fahrer und Mitfahrer sind weiterhin flüchtig.

Zeugenaufruf: Verkehrsteilnehmer, die im Zusammenhang mit diesem Ereignis am 15.8.2025 zwischen 0:07 und 00:35 Uhr gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

