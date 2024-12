LPI-NDH: Fußgängerin leicht verletzt

Greußen (ots) - Durch einen Brand wurde eine blaue Tonne am Dienstagabend in der Greußener Straße völlig zerstört. Ein Zeuge bemerkte gegen 20.10 Uhr einen Knall, kurz darauf stand die Tonne lichterloh in Flammen. Der Zeuge konnte den Brand eigenständig löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass bislang Unbekannte einen Knallkörper in die Tonne warfen, welcher zu dem ...

mehr