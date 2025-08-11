BPOL-TR: Bundespolizei Trier erlöst schwerverletztes Reh
Halsenbach (ots)
In der Nacht zu Samstag (9.8.2025) erlöste eine Streife der Bundespolizei ein schwerverletztes Reh von seinem Leiden.
Zuvor hatte ein auf der Bahnstrecke Simmern - Boppard verkehrender Zug auf Höhe Halsenbach das Reh erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier schließlich mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell