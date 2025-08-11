PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei Trier erlöst schwerverletztes Reh

Halsenbach (ots)

In der Nacht zu Samstag (9.8.2025) erlöste eine Streife der Bundespolizei ein schwerverletztes Reh von seinem Leiden.

Zuvor hatte ein auf der Bahnstrecke Simmern - Boppard verkehrender Zug auf Höhe Halsenbach das Reh erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier schließlich mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst.

