BPOL-TR: Reisezug im Bahnhof Andernach besprüht

Koblenz (ots) - Im Bereich zweier Bahnhöfe in Koblenz stellte die Bundespolizei am Samstag (5.7.2025) mehrere Farbschmierereien fest. Am Bahnhofs Koblenz wurde die Lärmschutzwand auf einer Fläche von 124 qm besprüht. Der entstandene Schaden beträgt knapp 12.500 Euro. Ebenfalls betroffen ist die im Bau befindliche Lärmschutzwand am Bahnhof Koblenz-Lützel auf einer Fläche von 100 qm. Hier beläuft sich der Schaden ...

