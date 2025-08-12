PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: 60 Tage Haft durch Zahlung von 2.400 Euro abgewendet

Steinebrück (ots)

Anlässlich der Grenzkontrollen nahm die Bundespolizei Trier am Montagmittag einen 38-jährigen Syrer auf der BAB 60 fest.

Gegen den zuvor aus Belgien eingereisten Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München wegen eines Verstoßes gegen das Waffenrecht (Führen eines Totschlägers) vor. Zudem führte er aktuell ein nicht zugelassenes Pfefferspray mit sich. Das Pfefferspray wurde sichergestellt und ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro setzte der Syrer seine Reise fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 16:24

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier erlöst schwerverletztes Reh

    Halsenbach (ots) - In der Nacht zu Samstag (9.8.2025) erlöste eine Streife der Bundespolizei ein schwerverletztes Reh von seinem Leiden. Zuvor hatte ein auf der Bahnstrecke Simmern - Boppard verkehrender Zug auf Höhe Halsenbach das Reh erfasst. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde das Tier schließlich mit Schüssen aus der Dienstwaffe erlöst. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 16:03

    BPOL-TR: Bundespolizei Trier - ereignisreiches Wochenende

    Trier (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen stellte die Bundespolizei Trier im Zeitraum 8.-10.8.2025 insgesamt 76 Fahndungserfolge sowie Verstöße gegen das Aufenthalts- und Strafrecht fest und vollstreckte mehrere Haftbefehle und Ingewahrsamnahmen. Ein Auszug: Bei acht aus Luxemburg und Belgien ins Bundesgebiet eingereisten Personen waren die Einreisevoraussetzungen nicht ...

    mehr
  • 23.07.2025 – 09:16

    BPOL-TR: Testzug besprüht - 100.000 Euro Schaden

    Trier (ots) - Im Güterbahnhof Trier-Ehrang besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 10. - 14. Juli 2025 einen dort abgestellten Testzug (Personenzug) auf einer Fläche von ca. 100 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Trier Stefan Döhn - Pressesprecher - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren