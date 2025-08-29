PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Mussum, Ruenhorst; Unfallzeit: 28.08.2025, zwischen 14.00 Uhr und 20.55 Uhr; Einen weißen KIA ED angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt-Mussum. Das Auto stand Donnerstag zwischen 14.00 Uhr und 20.55 Uhr in einer Parkbucht an der Straße Ruenhorst in Höhe einer Spedition, als der Flüchtige das Fahrzeug an der kompletten Fahrerseite streifte und beschädigte. Durch die Wucht wurde der Pkw auf den Gehweg geschoben. Der Unbekannte hinterließ einen Zettel an dem beschädigten KIA und entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Es wird immer wieder die Frage gestellt: "Ist es Fahrerflucht, wenn ein Auto angefahren und ein Zettel hinterlassen wird?" Wird laut § 142 StGB ein Auto angefahren und ein Zettel hinterlassen, ist das Fahrerflucht, wenn derjenige nicht eine angemessene Zeit am Unfallort gewartet hat. Was unter einer angemessenen Zeitspanne zu verstehen ist, hängt unter anderem von der Art des Unfalls ab. Doch gelten in Bezug auf die Wartezeit in der Regel 30 Minuten als das Minimum. Generell sollte der Verursacher je länger warten, desto höher der entstandene Schaden ist. Nun reicht es jedoch auch nicht aus, wenn ein Unfallbeteiligter sich vom Unfallort entfernt, nachdem er gewartet hat und Namen und Anschrift hinterlässt. Auch dann kann sein Verhalten immer noch eine Anzeige wegen Fahrerflucht nach sich ziehen. Denn laut StGB wird er in diesem Fall ebenfalls bestraft, sollte er sich nicht unverzüglich bei der Polizei melden und die Mittelung machen, dass er an einem Unfall beteiligt war. Merke also: Ein Anruf bei der Polizei ist nach einem Unfall die sicherste Variante.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 08:22

    POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall / 87-jähriger Radfahrer verstorben

    Bocholt (ots) - Am 13.08.2025 kam es auf der Werther Straße / Wiesenstraße in Bocholt gegen 16.55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 87-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6096825 Am 28.08.2025 teilte das Krankenhaus mit, dass der 87-Jährige seinen schweren Unfallverletzungen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:32

    POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

    Gronau (ots) - Tatzeit: zwischen 25.08.2025, 09.00 Uhr, und 28.08.2025, 09.00 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte einen geparkten Wagen in Gronau. Das Auto hatte auf einem Grundstück an der Mühlenmathe gestanden, wo die Täter sich zwischen Montagmorgen und Donnerstagmorgen gewaltsam daran zu schaffen machten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to) Kontakt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren