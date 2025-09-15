Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Motorradfahrer beim Wenden übersehen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.09.2025, gegen 13:00 Uhr soll nach bisherigen Erkenntnissen eine 28-jährige Renault- Fahrerin versucht haben, auf der L 136 zwischen Weitenau und Wieslet, zu wenden. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer, wodurch es zur Kollision kam. Der Motorradfahrer stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

