Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall zwischen Moped und Transporter

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 22.07.2025 gegen 15:20 Uhr kam es in Zeulenroda-Triebes in der Pausaer Straße zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Moped Simson. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der 15-jährige Mopedfahrer in einer Bushaltestelle. Als dieser wieder in den fließenden Verkehr einfahren wollte, übersah er den herannahenden 46-jährigen Transporterfahrer und es kam zur Kollision. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich eine Verletzung am Handgelenk zu. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Moped leistungsmäßig verändert wurde und der 15-jährige somit nicht über eine klassengerechte Fahrerlaubnis verfügte. Ebenfalls war das Moped nicht versichert, weswegen nun gegen den 15-jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Plichtversicherungsverstoß ermittelt wird. (BF)

