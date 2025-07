LPI-G: Fahrzeug durch Unbekannten beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg. In der Nacht zum Dienstag (23.07.2025) gegen 00:50 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbegebäude in der Münsaer Straße zu verschaffen. Das Objekt wird durch eine Fleischerei und eine Bäckerei genutzt. Die Unbekannten manipulierten an den Fenstern und im weiteren Verlauf an einem Tor. In das Gebäude gelangten sie nicht. Glücklicherweise entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. ...

