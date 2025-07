Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorrad aus Carport gestohlen

ALtenburg (ots)

Monstab. In der Nacht von Sonntag auf Montag (20.07. bis 21.07.2025) entwendeten Unbekannte ein schwarzes Motorrad der Marke MZ Typ ES 175 mit beigefarbener Ledersitzbank vom Grundstück eines Wohnhauses einer 62-Jährigen in der Oberen Dorfstraße. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des gestohlenen Fahrzeuges wird auf einejn mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0187718/2025) (SR)

