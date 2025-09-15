PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Angriff im Kurpark

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14.09.2025, gegen Mitternacht soll eine 43-jährige Frau im Kurpark in Grafenhausen von mehreren männlichen Personen angegriffen und verletzt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter die Frau mit einer Glasflasche verletzt haben. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Bonndorf ist unter Tel. 07703 9325 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut nimmt unter Tel. 07751 8316 531 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

