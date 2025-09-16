Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Lörrach - Schopfheim: Zeugen nach zwei Unfallfluchten gesucht!

Freiburg (ots)

Lkr. Lörrach - Schopfheim: Zu gleich zwei Unfällen, bei denen sich der Verursacher nicht um den entstandenen Schaden kümmerte, kam es am gestrigen Montag, 15.09.2025.

Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw eines Geschädigten. Hierbei entstanden Kratzer am Fahrzeug.

Zwischen 15:45 Uhr und 16:30 Uhr fuhr eine weitere bislang unbekannte Person vermutlich beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in der Straße "Auf der Gänsmatt". Hier entstand ebenfalls Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622 66698-0 in Verbindung zu setzen.

js

