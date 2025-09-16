Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Metzgerei - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einer bislang unbekannten Täterschaft war es in der Nacht auf Dienstag, 16.09.2025, gelungen, gewaltsam in eine Metzgerei-Filiale in der Hauptstraße in Weil am Rhein einzudringen.

Anschließend wurde eine Kasse mit Hilfe eines Werkzeuges geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Durch die von der Täterschaft aufgedrückte Eingangstüre sowie der beschädigten Kasse ist ein Sachschaden von etwa 8.000 EUR entstanden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein (Tel.: 07621 9797-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell