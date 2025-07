Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Essingen (ots)

Ein Zeuge meldete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01./02.07.2025) gegen Mitternacht bei der Polizei Landau eine Verkehrsunfallflucht in der Schloßstraße in Essingen. Er habe gesehen, wie ein Audi ein stehendes Fahrzeug gefahren sei und sich anschließen von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens konnte der 41-jährige Unfallverursacher ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Sein Fahrzeug fuhr er eigenen Angaben nach noch bis nach Bornheim, wo er dann von Freunden abgeholt und nach Hause gebracht wurde. Der 41-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell