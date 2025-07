Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mögliches Ausbaldowern eines Wohnhauses

Landau-Dammheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen versuchten möglicherweise am Dienstagvormittag (01.07.2025) gegen 10:10 Uhr ein Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Landau-Dammheim auszubaldowern. Die beiden männlichen Personen klingelten zunächst mehrfach. Als niemand öffnete, begaben sie sich in den Garten des Anwesens. Auf Ansprache der Bewohnerin verließen sie das Grundstück fluchtartig. Die beiden Personen sollen männlich und ca. 165 cm groß gewesen sein und kurze dunkle Haare getragen haben. Einer der Männer hätte zudem einen Rucksack dabeigehabt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

