Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

Am Dienstagvormittag (01.07.2025) gegen 10:15 Uhr kontrollierte eine Streife einen 31-jährigen Fahrzeugführer in der Zweibrücker Straße in Landau. Da bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein wurde mit dem Zweck der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt und dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell