Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kontrolle Einbahnstraßenregelung Weißquartierstraße und Reduitstraße

Landau (ots)

Am Montag, 30.06.2025, zwischen 11:00 und 11:20 Uhr und am Dienstag, 01.07.2025 zwischen 08:45 und 09:15 Uhr wurde durch die Polizei Landau die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung in der Weißquartierstraße sowie in der Reduitstraße kontrolliert. Hierbei ergab sich lediglich ein Verstoß, da ein Fahrzeugführer die Weißquartierstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr.

