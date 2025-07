Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auseinandersetzung endet mit mehreren Strafanzeigen

Herxheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01./02.07.2025) wurde der Polizei gegen 00:40 Uhr eine Auseinandersetzung vor einer Bar in der Oberen Hauptstraße in Herxheim gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 35-jähriger Mann nach zunächst verbalen Streitigkeiten auf seinen 25-jährigen Kontrahenten einschlug. Dieser schlug zurück, sodass beide Männer Verletzungen im Gesicht erlitten. Der 35-Jährige beleidigte während der Sachverhaltsaufnahme zudem zwei Polizeibeamte, indem er ihnen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte und verachtend vor sie auf den Boden spuckte. Zudem rief der 35-Jährige im Nachgang noch mehrfach den Notruf an, ohne einen Notfall zu haben. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Missbrauch von Notrufen verantworten. Gegen den 25-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

