Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Diebstahl von Arbeitsgeräten aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 15.09.2025, 16.30 Uhr und Dienstag, 16.09.2025, 06.30 Uhr, durch das Einschlagen der linken hinteren Seitenscheibe, Zugriff zu einem geparkten weißen VW. Dieser war auf einem Gärtnerei-Firmengelände in der Kraftwerkstraße geparkt. Der oder die Täter entwendeten mehrere Hilti-Arbeitsgeräte und die dazugehörigen Akkus und ein Ladegerät. Weiter wurden ein Makita-Baustellenradio, ein dazu passendes Ladegerät sowie drei Makita-Akkus mitgenommen. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Waldhut-Tiengen sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Kraftwerkstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter Tel. 07751/8316-531 in Verbindung zu setzen.

md/öc

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell