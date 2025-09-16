POL-FR: Bonndorf: Unfall mit zwei Leichtverletzten und rund 13.000 Euro Sachschaden
Freiburg (ots)
Mit seinem VW Polo befuhr am Montag, 15.09.2025 gegen 12.20 Uhr ein 74 Jahre alter Mann die Straße "Im Bierbrunnen" aus Richtung Wellendingen kommend. Dabei kam er aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 74-Jährige und der 68-jährige Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Polo entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro, am Mercedes 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bonndorf mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.
md/öc
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Özkan Cira
Telefon: 0761 882-1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell