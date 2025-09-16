Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unfall mit zwei Leichtverletzten und rund 13.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Polo befuhr am Montag, 15.09.2025 gegen 12.20 Uhr ein 74 Jahre alter Mann die Straße "Im Bierbrunnen" aus Richtung Wellendingen kommend. Dabei kam er aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 74-Jährige und der 68-jährige Mercedes-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am Polo entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro, am Mercedes 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bonndorf mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

