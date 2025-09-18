PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung identifiziert

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung identifiziert
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit dem 02.09.2025 suchte die Polizei Recklinghausen mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der eine Frau aus Düsseldorf beleidigt und geschlagen haben soll. Zu der Tat kam es an der Böcklinstraße.

Durch Zeugen konnte der Tatverdächtige jetzt identifiziert werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 12:09

    POL-RE: Dorsten: Falsche Techniker stehlen Tresor und Schmuck

    Recklinghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer gaben vor das Telefon einer Seniorin überprüfen zu wollen - anschließend fehlten ein Tresor, Schmuck und ein Sparbuch. Zwei Männer klingelten am Mittwochvormittag bei einer Seniorin an der Haustür In der Miere. Sie erklärten, dass aufgrund von Bauarbeiten in der Nachbarschaft das Telefon der Frau kontrolliert werden müsse. Die Dorstenerin ließ die beiden ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 17:35

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Mit einem Laptop, einer Festplatte und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Berzeliusstraße. Die unbekannten Täter brachen zwischen 07:45 Uhr und 13:15 Uhr in das Wohngebäude ein. Die Einbrecher flüchteten ebenfalls über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Aus dem Schlafzimmer einer Wohnung an der Kreuzstraße nahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren