POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Körperverletzung identifiziert

Seit dem 02.09.2025 suchte die Polizei Recklinghausen mit einem Foto nach einem Tatverdächtigen, der eine Frau aus Düsseldorf beleidigt und geschlagen haben soll. Zu der Tat kam es an der Böcklinstraße.

Durch Zeugen konnte der Tatverdächtige jetzt identifiziert werden. Die Fahndung hat sich somit erledigt. Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

