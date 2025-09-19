Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach versuchtem Raub in Wohnung gesucht

Recklinghausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer klingelten am Donnertagvormittag, zwischen 11:30 und 11:35 Uhr, bei einem 57-Jährigen an der Wohnungstür an der Glatzer Straße. Die beiden gaben sich als Polizeibeamte aus und schafften es unter dieser Legende in die Wohnung. In der Wohnung sprühten einer der beiden Pfefferspray in Richtung des 57-Jährigen.

Während der erste Täter den Bewohner bewachte, durchsuchte der zweite Täter das Schlafzimmer. Als der Marler um Hilfe rief, flüchteten die beiden ohne Beute. Sie konnten das Haus in unbekannte Richtung verlassen. Der Geschädigte trug leichte Verletzungen davon.

Es kann lediglich einer der beiden Tatverdächtigen beschrieben werden: männlich, ca. 1,80 bis 1,85m groß, brauner Vollbart und eine ockergelbe Kappe

Zeugen werden gebeten sich unter der 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell