POL-DN: 17-Jährige verunfallen mit ihren Krädern

Kreuzau (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Krädern kam es am Donnerstagabend (21.08.2025) auf der B 56.

Die beiden 17-Jährigen aus Niederzier befuhren hintereinander gegen 20:55 Uhr die B 56, aus Richtung Soller kommend, in Fahrtrichtung Düren. Als die Ampel an der Einmündung B56/L327 Rotlicht zeigte, bremste der vorausfahrende 17-Jährige ab. Als der andere 17-Jährige anschließend von hinten herannahte, um auf selber Höhe anzuhalten, kollidierten die Lenker der beiden Fahrzeuge miteinander. Einer der beiden Jugendlichen überschlug sich mit seinem Fahrzeug und wurde in einen Graben geschleudert. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorausfahrende 17-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte auch ihn in ein Krankenhaus.

