PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 17-Jährige verunfallen mit ihren Krädern

Kreuzau (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei Krädern kam es am Donnerstagabend (21.08.2025) auf der B 56.

Die beiden 17-Jährigen aus Niederzier befuhren hintereinander gegen 20:55 Uhr die B 56, aus Richtung Soller kommend, in Fahrtrichtung Düren. Als die Ampel an der Einmündung B56/L327 Rotlicht zeigte, bremste der vorausfahrende 17-Jährige ab. Als der andere 17-Jährige anschließend von hinten herannahte, um auf selber Höhe anzuhalten, kollidierten die Lenker der beiden Fahrzeuge miteinander. Einer der beiden Jugendlichen überschlug sich mit seinem Fahrzeug und wurde in einen Graben geschleudert. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorausfahrende 17-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte auch ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 11:05

    POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Leichtverletzte

    Kreuzau (ots) - Im Kreuzungsbereich Heribertstraße/ Zum Duffesbach kam es am Donnerstag (21.08.2025) zu einem Verkehrsunfall. Eine 83-Jährige aus Hürtgenwald fuhr gegen 18:05 Uhr, aus der Straße Zum Duffesbach kommend in Fahrtrichtung Dürener Straße, mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem von rechts, aus Fahrtrichtung Heribertstraße, kommenden Auto an dessen Steuer eine ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:05

    POL-DN: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

    Düren (ots) - An der Kreuzung Zehnthofestraße / Schenkelstraße kam es am gestrigen Mittwoch (20.08.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 30 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Eschweiler fuhr gegen 17:00 Uhr auf der Zahnhofstraße und wollte an der Kreuzung links auf die Schenkelstraße abbiegen. Dabei nahm sie den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer nach eigenen Angaben zu ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:05

    POL-DN: Nach Gerüstdiebstahl vorläufig festgenommen

    Düren (ots) - Diebe entwendeten gestern (20.08.2025) Teile eines Gerüsts, das an der Kirche in der Bungsstraße in Titz aufgebaut ist. Die Polizei konnte die Täter stellen. Aufmerksame Zeugen meldeten sich um 21:45 Uhr bei der Polizei, weil sie verdächtige Personen mit einem Pritschenwagen beobachtet hatten, die sich augenscheinlich an dem an der Kirche befindlichen Baugerüst zu schaffen machten. Die Beamten konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren