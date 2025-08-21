PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Düren (ots)

An der Kreuzung Zehnthofestraße / Schenkelstraße kam es am gestrigen Mittwoch (20.08.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Eine 30 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Eschweiler fuhr gegen 17:00 Uhr auf der Zahnhofstraße und wollte an der Kreuzung links auf die Schenkelstraße abbiegen. Dabei nahm sie den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Radfahrer nach eigenen Angaben zu spät wahr, sodass es zur Kollision kam.

Der 25-jährige Radfahrer aus Niederzier stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

