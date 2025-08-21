PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Drei Einbrüche in Düren

Düren (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Stadtgebiet drei Einbrüche gemeldet. Zweimal blieb es allerdings beim Versuch.

Zwischen dem 15.08.2025, 20:00 Uhr, und dem 20.08.2025, 18:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Fritz-Erler-Straße gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Auf der Suche nach Diebesgut öffneten die Täter Schubladen und Schränke. Genaue Informationen zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Einbruchsversuche wurden in der Merzenicher Straße (Tatzeitraum 18.08.2025-20.08.2025) und ebenfalls in der Fritz-Erler-Straße (Tatzeitraum 19.08.2025-20.08.2025) gemeldet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

