POL-DN: 74- jährige Fußgängerin verletzt

Düren (ots)

Im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße / An Sankt Bonifatius wurde am Dienstagmittag (19.08.2025) eine Fußgängerin leicht verletzt. Sie war beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden.

Die 74-jährige Frau aus Düren überquerte bei Grünlicht gegen 13:45 Uhr die Kölner Landstraße aus Richtung An Sankt Bonifatius kommend in Richtung Robert-Koch-Straße. Zur selben Zeit befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Straße An Sankt Bonifatius. Von dort bog die Frau aus Düren nach links auf die Kölner Landstraße ab und erfasste hierbei die Fußgängerin. Die 74-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

