PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 74- jährige Fußgängerin verletzt

Düren (ots)

Im Kreuzungsbereich Kölner Landstraße / An Sankt Bonifatius wurde am Dienstagmittag (19.08.2025) eine Fußgängerin leicht verletzt. Sie war beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst worden.

Die 74-jährige Frau aus Düren überquerte bei Grünlicht gegen 13:45 Uhr die Kölner Landstraße aus Richtung An Sankt Bonifatius kommend in Richtung Robert-Koch-Straße. Zur selben Zeit befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Straße An Sankt Bonifatius. Von dort bog die Frau aus Düren nach links auf die Kölner Landstraße ab und erfasste hierbei die Fußgängerin. Die 74-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 12:40

    POL-DN: Zehnjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Düren (ots) - Auf der Josef-Schlegel-Straße wurde eine Zehnjährige am gestrigen Dienstag (19.08.2025) von einem Pkw erfasst und leicht verletzt. Eine 45 Jahre alte Frau aus Düren fuhr gegen 09:20 Uhr auf der Josef-Schregel-Straße. Als sie auf Höhe der Hausnummer 19 ein auf der Straße geparktes Lieferfahrzeug passierte, kam dahinter ein Kind hervor und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Das Mädchen aus Düren ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:40

    POL-DN: Trunkenheitsfahrt endet in Gewahrsam

    Düren (ots) - Am gestrigen Dienstag (19.08.2025) beschlagnahmte die Polizei den Führerschein eines 63-Jährigen, nachdem dieser betrunken Auto gefahren war. Ein Zeuge meldete einen Pkw-Fahrer, der gegen 19:30 Uhr in Schlangenlinien die Kölnstraße in Richtung Merzenich befuhr. In der Friedensstraße konnten die eingesetzten Beamten kurz darauf den Pkw abgestellt feststellen. Unweit des Autos hielt sich ein ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:40

    POL-DN: Einbruch in Lagerhalle

    Linnich (ots) - Aus einer Lagerhalle in der Töpferstraße entwendeten unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen dem 16.08.2025, 15:30 Uhr, und dem 19.08.2025, 11:30 Uhr, Werkzeug. Der oder die Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und diverse Werkzeuge entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren