Polizei Düren

POL-DN: Zehnjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Düren (ots)

Auf der Josef-Schlegel-Straße wurde eine Zehnjährige am gestrigen Dienstag (19.08.2025) von einem Pkw erfasst und leicht verletzt.

Eine 45 Jahre alte Frau aus Düren fuhr gegen 09:20 Uhr auf der Josef-Schregel-Straße. Als sie auf Höhe der Hausnummer 19 ein auf der Straße geparktes Lieferfahrzeug passierte, kam dahinter ein Kind hervor und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Das Mädchen aus Düren hatte die Straße überqueren wollen und nach eigenen Angaben nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und der Zehnjährigen.

Das Mädchen wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell