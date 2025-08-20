Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L11

Nideggen (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) kam es auf der L11 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern und einem Pkw.

Gegen 17:25 Uhr befuhren ein 36-Jähriger aus Erftstadt und ein 31-Jähriger aus Merzenich die L11 aus Richtung Wollersheim kommend in Fahrtrichtung Berg. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren die beiden Männer mit ihren Fahrzeugen im Bereich einer Rechtskurve die Gegenfahrbahn. Hier kam ihnen eine 24-Jährige aus Mechernich mit ihrem Pkw entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der der 31-Jährige nach links aus. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in eine Leitplanke und wurde anschließend in einen Graben geschleudert. Dem 36-Jährigen gelang es nicht auszuweichen; er kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw, kam zu Fall und rutschte anschließend mit seinem Motorrad über die Fahrbahn.

Die beiden Männer wurden mit Rettungswagen in Krankhäuser gebracht, der 36-Jährige mit schweren Verletzungen, der Motorradfahrer aus Merzenich erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell