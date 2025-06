FW Minden: Brand mehrerer Schulcontainer

Feuerwehr Minden

Minden - Dankersen (ots)

Die Feuerwehr Minden ist in den frühen Morgenstunden zu einem gemeldeten Kleinbrand in der Nähe der Primusschule in Minden Dankersen alarmiert worden. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle standen vier von ca. 17 Container in Vollbrand. Bei den Containern handelt es sich um Wohncontainer welche im Verbund als Klassenräume genutzt werden. Aufgrund der Lageänderung wurden durch die ersten eintreffenden Einsatzkräfte unmnittelbar weitere Kräfte der Feuerwehr alarmiert. Des Weiteren erfolgte ein erster Löschangriff von außen. Durch die Brandintensität wurden mehrere Bäume, welche direkt an die Containeranlage grenzen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandbekämpfung wurde mit eintreffen der nachalarmierten Kräfte weiter intensiviert. In Gänze wurden drei C- Rohe zum Teil im Innenangriff vorgenommen. Die vorgehenden Einsatzkräfte gingen dabei vornehmlich, auch im Außenbereich, unter Atemschutz vor. Abschließend wurde an zwei Stellen die Dachverkleidung geöffnet, um Glutnester ablöschen zu können. Die Containeranlage ist nach dem Feuer derzeit nicht mehr nutzbar.

Vor Ort wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet, die durch Haupt- und Ehrenamt mit Einsatzkräften besetzt wurden. Im Einsatz waren von der Feuerwehr Minden die Einheiten AmiPäp, Böhlhorst-Häverstädt und Meißen von der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Löschzug der Berufsfeuerwehr. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ein RTW des Rettungsdienstes der Stadt Minden vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell