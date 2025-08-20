PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Brände im Kreis Düren

Kreis Düren (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) kam es im Kreis Düren zu mehreren Bränden.

In der Vischenichstraße in Berzbuir war gegen 06:50 Uhr, vermutlich durch Funken einer Grillschale, Buschwerk in Brand geraten. Hierdurch wurden ein Zaun und ein Stromkabel beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus kam es in der Kreuzauer Straße in Kreuzau. Ersten Ermittlungen zufolge geriet gegen 13:20 Uhr ein Verteilerkasten in Brand. Sowohl der Verteilerkasten als auch eine angrenzende Wand wurden beschädigt. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Gegen 13:30 Uhr sorgte ein weiterer Brand für einen Einsatz der Feuerwehr in der Schulstraße in Vettweiß. Hier war der Dachstuhl eines Einfamilienhauses, an dem derzeit Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Dachstuhl wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Zu einem Waldbrand kam es in Naturschutzgebiet in Schmidt (Nideggen). Das Feuer, das gegen 15:35 Uhr ausbrach, breitete sich auf eine Fläche von circa 6000 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten durch die Polizei unterstützt, die Fliegerstaffel der Polizei bekämpfte den Brand aus der Luft. Ein Hubschrauber Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

