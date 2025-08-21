PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Nach Gerüstdiebstahl vorläufig festgenommen

Düren (ots)

Diebe entwendeten gestern (20.08.2025) Teile eines Gerüsts, das an der Kirche in der Bungsstraße in Titz aufgebaut ist. Die Polizei konnte die Täter stellen.

Aufmerksame Zeugen meldeten sich um 21:45 Uhr bei der Polizei, weil sie verdächtige Personen mit einem Pritschenwagen beobachtet hatten, die sich augenscheinlich an dem an der Kirche befindlichen Baugerüst zu schaffen machten.

Die Beamten konnten das verdächtige Fahrzeug in der Serrester Straße unweit des Tatorts anhalten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-Jährigen aus Jülich und einen 30-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Da keine Fahrzeugpapiere vorgezeigt werden konnten und das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben war, wurde der Wagen sichergestellt. Über eine Fahrerlaubnis verfügte der 30-Jährige, der gefahren war, nicht. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auf der Wache stellte sich dann noch heraus, dass er falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

