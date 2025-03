Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streit unter Männern eskaliert

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten zwei Männer im Alter von 85 Jahren und 68 Jahren in der Heilsberger Straße in einen Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer, ging der 85-Jährige auf den 68-Jährigen zu. Der Mann im Alter von 68 Jahren war mit einer Gehhilfe unterwegs und wollte sich mit dieser zur Wehr setzen, was ihm nicht gelang, da der 85-Jährige die Krücke des Kontrahenten an sich nahm und diesem mit der Gehhilfe auf den Kopf schlug. Verletzungen wurden nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 85-jährige Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen den 68-Jährigen wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

