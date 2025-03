POL-MA: Mannheim: Unbekannte zerkratzen Auto - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte eine unbekannte Frau die Glastür einer Straßenbahn an der Haltestelle Tattersall in der Schwetzinger Straße und flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit. Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte die Frau aus unbekannten Gründen gegen 00:45 Uhr die Glastür mit einem Nothammer, wodurch ...

mehr