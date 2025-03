Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto schneidet beim Überholen Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 44-Jähriger fuhr am Samstag mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Leimen. Kurz nachdem er gegen 18 Uhr den Kreisverkehr am Ortsausgang passierte hatte, wurde er von einem Auto überholt. Dabei touchierte das Auto das Fahrrad, sodass der 44-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Das Auto fuhr nach dem Unfall weiter. Der Radfahrer wurde in einem Krankenhaus behandelt. Bei dem unfallverursachenden Auto handelte es sich um einen schwarzen SUV, mutmaßlich der Marke Porsche. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell