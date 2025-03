Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glastür einer Straßenbahn beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte eine unbekannte Frau die Glastür einer Straßenbahn an der Haltestelle Tattersall in der Schwetzinger Straße und flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.

Ersten Ermittlungen zufolge zerstörte die Frau aus unbekannten Gründen gegen 00:45 Uhr die Glastür mit einem Nothammer, wodurch Sachschaden entstand. Die Höhe kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Anschließend flüchtete die Unbekannte. Sie wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - circa 40-45 Jahre alt - etwa 175 cm groß - blonde, schulterlange Haare - normale Statur

Die Frau trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1743310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell