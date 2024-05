Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall: Frau aus Goch stürzt mit Pedelec und verletzt sich schwer

Goch-Asperden (ots)

Am Dienstag (14. Mai 2024) kam es gegen 10:55 Uhr an der Andover Straße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Frau aus Goch befuhr mit einem Pedelec die Andover Straße in Fahrtrichtung "Im Lehmpütt". Dabei touchierte die Frau den Bordstein, verlor die Kontrolle übers Pedelec und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Pedelec wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. (pp)

