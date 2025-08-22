Polizei Düren

POL-DN: Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Leichtverletzte

Kreuzau (ots)

Im Kreuzungsbereich Heribertstraße/ Zum Duffesbach kam es am Donnerstag (21.08.2025) zu einem Verkehrsunfall.

Eine 83-Jährige aus Hürtgenwald fuhr gegen 18:05 Uhr, aus der Straße Zum Duffesbach kommend in Fahrtrichtung Dürener Straße, mit ihrem Pkw in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte sie mit einem von rechts, aus Fahrtrichtung Heribertstraße, kommenden Auto an dessen Steuer eine 32-Jährige aus Nideggen saß. Die beiden Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen, Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Ersten Ermittlungen zufolge war die 83-Jährige in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne das Verkehrszeichen 102 ("Rechts vor links") zu beachten.

