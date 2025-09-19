Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Zum Bahnhof zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem unbekannten Fußgänger.

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war beim Rangieren mit dem Mann zusammengestoßen. Anschließend war sie ausgestiegen, um mit dem Mann zu sprechen. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch. Nach Angaben der 56-Jährigen machte der durch Gesten auf Schmerzen aufmerksam, lehnte aber einen Rettungswagen ab. Anschließend lief er von der Unfallstelle weg. Die Autofahrerin meldete den Unfall der Polizei. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Mann nur leicht verletzt ist.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger machen können.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,85m groß, kräftige Statur, kurze dunkle leicht graue Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

