PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Ladendiebstahl aus Parfümerie

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag betraten zunächst ein Mann und eine Frau eine Parfümerie an der Antoniusstraße. Während die Frau die Verkäuferin in Richtung des Damenparfüm lenkte, hielten sich zwei weitere männliche Personen bei den Männerparfüms auf. Über eine Videoüberwachung konnte eine weitere Mitarbeiterin beobachten, wie diese beiden Männer mehrere Parfümflaschen in ihre Kleidung steckten und anschließend den Laden verließen. Auch das Pärchen verließ hiernach abrupt das Geschäft. Die Polizei konnte im Nahbereich zwei mutmaßliche Täter stellen. Es wurden mehrere Parfümflaschen sichergestellt. Die beiden 27 und 30-jährigen rumänischen Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen. Da ein Tatzusammenhang des Pärchens aktuell noch Stand der Ermittlungen ist, folgt hier die Beschreibung der Frau und des Mannes:

Frau:

   - lange offene glatte Haare
   - auffallend große dunkle Augen
   - blaue zerrissene Jeans
   - braun- beige Jacke

Mann:

   - blaue Jogginghose
   - grauer Pullover
   - blaue Weste

Hinweise werden unter der 02361- 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 17:46

    POL-RE: Gladbeck: Handtaschenraub im Hausflur - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Schürenkampstraße kam es zu einem Handtaschenraub - der Täter ist flüchtig. Eine 80-jährige Frau kam aus dem Keller zurück ins Erdgeschoss. Hier bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Sie fragte ihn nach dem Grund seines Aufenthaltes. Er gab an einen Freund besuchen zu wollen. Als sie an dem Mann vorbeilief, entriss der ihr die Handtasche. Dabei wurde sie ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 16:31

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstag gegen 18:20 Uhr vor einer 30-Jährigen aus Castrop-Rauxel, die in ihrem Auto saß. Anschließend nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau war mit ihrem Hund auf einem Feldweg an der Suderwicher Straße unterwegs. Hier stieg sie in ihr Auto ein. Anschließend kam es zu dem Vorfall. Als der Hund laut bellte, flüchtete der Mann. Eine ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 16:22

    POL-RE: Herten: Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Zum Bahnhof zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem unbekannten Fußgänger. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war beim Rangieren mit dem Mann zusammengestoßen. Anschließend war sie ausgestiegen, um mit dem Mann zu sprechen. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch. Nach Angaben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren