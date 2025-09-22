Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Ladendiebstahl aus Parfümerie

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag betraten zunächst ein Mann und eine Frau eine Parfümerie an der Antoniusstraße. Während die Frau die Verkäuferin in Richtung des Damenparfüm lenkte, hielten sich zwei weitere männliche Personen bei den Männerparfüms auf. Über eine Videoüberwachung konnte eine weitere Mitarbeiterin beobachten, wie diese beiden Männer mehrere Parfümflaschen in ihre Kleidung steckten und anschließend den Laden verließen. Auch das Pärchen verließ hiernach abrupt das Geschäft. Die Polizei konnte im Nahbereich zwei mutmaßliche Täter stellen. Es wurden mehrere Parfümflaschen sichergestellt. Die beiden 27 und 30-jährigen rumänischen Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden vorläufig festgenommen. Da ein Tatzusammenhang des Pärchens aktuell noch Stand der Ermittlungen ist, folgt hier die Beschreibung der Frau und des Mannes:

Frau:

- lange offene glatte Haare - auffallend große dunkle Augen - blaue zerrissene Jeans - braun- beige Jacke

Mann:

- blaue Jogginghose - grauer Pullover - blaue Weste

Hinweise werden unter der 02361- 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell