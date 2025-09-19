Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Handtaschenraub im Hausflur - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
In einem Mehrfamilienhaus an der Schürenkampstraße kam es zu einem Handtaschenraub - der Täter ist flüchtig.
Eine 80-jährige Frau kam aus dem Keller zurück ins Erdgeschoss. Hier bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Sie fragte ihn nach dem Grund seines Aufenthaltes. Er gab an einen Freund besuchen zu wollen. Als sie an dem Mann vorbeilief, entriss der ihr die Handtasche. Dabei wurde sie leicht verletzt. In der Handtasche befanden sich ein rotes Klapphandy, ein Personalausweis, eine Krankenkassenkarte, ein Busticket und eine braune Geldbörse mit Bargeld.
Der Unbekannte lief in Richtung Schürenkampstraße/Heinrichstraße weg.
Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, dunkle Augenfarbe, schwarzer Pulli, Jeans
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell