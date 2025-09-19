PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Handtaschenraub im Hausflur - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Schürenkampstraße kam es zu einem Handtaschenraub - der Täter ist flüchtig.

Eine 80-jährige Frau kam aus dem Keller zurück ins Erdgeschoss. Hier bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Sie fragte ihn nach dem Grund seines Aufenthaltes. Er gab an einen Freund besuchen zu wollen. Als sie an dem Mann vorbeilief, entriss der ihr die Handtasche. Dabei wurde sie leicht verletzt. In der Handtasche befanden sich ein rotes Klapphandy, ein Personalausweis, eine Krankenkassenkarte, ein Busticket und eine braune Geldbörse mit Bargeld.

Der Unbekannte lief in Richtung Schürenkampstraße/Heinrichstraße weg.

Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,60m groß, dunkle Augenfarbe, schwarzer Pulli, Jeans

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 16:31

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann entblößt sich - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich am Donnerstag gegen 18:20 Uhr vor einer 30-Jährigen aus Castrop-Rauxel, die in ihrem Auto saß. Anschließend nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau war mit ihrem Hund auf einem Feldweg an der Suderwicher Straße unterwegs. Hier stieg sie in ihr Auto ein. Anschließend kam es zu dem Vorfall. Als der Hund laut bellte, flüchtete der Mann. Eine ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 16:22

    POL-RE: Herten: Unfallbeteiligter Fußgänger gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Zum Bahnhof zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem unbekannten Fußgänger. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen war beim Rangieren mit dem Mann zusammengestoßen. Anschließend war sie ausgestiegen, um mit dem Mann zu sprechen. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch. Nach Angaben der ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 16:04

    POL-RE: Recklinghausen: Fahrzeugkontrolle - mehrere Straftaten festgestellt

    Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Freitag (ca. 03:00 Uhr) stellte die Polizei auf einem Tankstellengelände an der Bochumer Straße ein Fahrzeug fest, dessen Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten. Wie sich dann bei einer Kontrolle vor Ort herausstellte, hatte der 40-jährige Fahrer aus Recklinghausen keine gültige Fahrerlaubnis und befand sich zudem mutmaßlich ...

    mehr
