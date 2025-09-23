Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Anwohnerin überrascht mutmaßliche Einbrecher

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten bislang unbekannte Täter in ein Lottogeschäft an der Dortmunder Straße einzubrechen. Eine Überwachungskamera nahm um 02:51 Uhr mindestens drei Tatverdächtige auf, die mit einer Axt mehrfach gegen das Schaufenster schlugen. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Kurze Zeit später flüchten die Täter - vermutlich wurden sie von einer Anwohnerin gestört. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Angaben zu dem Einbruchsversuch machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell