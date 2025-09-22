PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein Senior aus Recklinghausen bei einer Kollision mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt - der Unbekannte setzte seine Fahrt fort.

Ein 79-Jähriger aus Recklinghausen war gegen 14:20 Uhr auf der Hochlarmarkstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Als ein bislang unbekannter Mann ihn mit seinem Fahrrad überholte, kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß. Der Senior stürzte und wurde dabei verletzt - der Radfahrer fuhr davon. Ein Rettungswagen fuhr den Recklinghäuser in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben werden kann:

   - groß - heller Helm - blaue Schuhe - blaues Hemd

Hinweistelefon: 0800/2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
