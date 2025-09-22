Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht
Recklinghausen (ots)
Am Freitagnachmittag wurde ein Senior aus Recklinghausen bei einer Kollision mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt - der Unbekannte setzte seine Fahrt fort.
Ein 79-Jähriger aus Recklinghausen war gegen 14:20 Uhr auf der Hochlarmarkstraße in Richtung Bochumer Straße unterwegs. Als ein bislang unbekannter Mann ihn mit seinem Fahrrad überholte, kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß. Der Senior stürzte und wurde dabei verletzt - der Radfahrer fuhr davon. Ein Rettungswagen fuhr den Recklinghäuser in ein Krankenhaus.
Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben werden kann:
- groß - heller Helm - blaue Schuhe - blaues Hemd
Hinweistelefon: 0800/2361 111
