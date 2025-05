POL-NB: Fahrzeugführer mit 2,18 Promille am Samstagmorgen in Wolgast

Neubrandenburg (ots) - Am Morgen des 10.05.2025 wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg bekannt, dass auf dem Gehweg vor dem Wahllokal in der Greifswalder Straße in Loitz ein Graffiti mit dem Ausspruch "Wahlen sind umsonst" gesprüht wurde. Ähnliche Feststellungen mussten die eingesetzten Kollegen dann auch in Düvier vor dem Wahllokal in der Bauernstube machen. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 250,- ...

