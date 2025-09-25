Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mann tödlich verunglückt
Recklinghausen (ots)
Eine Zeugin konnte am frühen Dienstagmorgen einen schwer verletzten Mann auf der Salentinstraße auffinden. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 44-Jährige aus Recklinghausen war mit einem E-Scooter unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er stürzte. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der Mann möglicherweise alkoholisiert unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.
