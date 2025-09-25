PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann tödlich verunglückt

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin konnte am frühen Dienstagmorgen einen schwer verletzten Mann auf der Salentinstraße auffinden. Er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Der 44-Jährige aus Recklinghausen war mit einem E-Scooter unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er stürzte. Es liegen Hinweise darauf vor, dass der Mann möglicherweise alkoholisiert unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

