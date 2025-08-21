Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht im Goedenser Weg

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag (16.08.2025) kam es zwischen 02:30 Uhr und 11:46 Uhr im Goedenser Weg, Höhe Hausnummer 44, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein grauer Kia vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Heck beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

