POL-WHV: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland warnt vor Falschmeldung

In den sozialen Netzwerken wird derzeit behauptet, ein 8-jähriges Mädchen namens Clara sei in Wilhelmshaven entführt worden. Zu diesem Sachverhalt stellt die Polizei Wilhelmshaven klar: Es liegt uns keinerlei Vermisstenanzeige oder Information über ein entsprechendes Ereignis vor.

Wäre tatsächlich ein Kind vermisst oder entführt worden, würde die Polizei unverzüglich über ihre offiziellen Kanäle - Pressemitteilungen, Internetauftritt und Social Media - informieren und die Bevölkerung aktiv um Mithilfe bitten. Bei der aktuell kursierenden Meldung handelt es sich um eine Falschmeldung (Fake News).

Solche Beiträge tauchen immer wieder in wechselnder Form auf - mal mit anderen Namen, mal mit anderen Ortsangaben. Sie sind keine Neuheit und glücklicherweise fast nie echt. Ihr Zweck ist in aller Regel, Angst zu verbreiten oder Menschen auf zweifelhafte Internetseiten zu locken.

Wir bitten daher eindringlich: Verbreiten Sie solche Meldungen nicht weiter. Verlässliche Informationen zu Vermisstenfällen erhalten Sie ausschließlich von der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden.

