POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte in eine Apotheke an der Freiheitsstraße ein. Dabei lösten sie um ca. 02:50 Uhr einen Alarm aus. In den Geschäftsräumen durchsuchten sie die Schränke nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie Bargeld mit. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Marl

Unbekannte brachen an der Plaggenbrauckstraße in eine Wohnung ein. Zu dem Einbruch kam es am Donnerstag zwischen 06:30 Uhr und 15:15 Uhr. Um in die Wohnung zu gelangen hebelten die Täter die Wohnungstür auf. Anschließend entwendeten sie Bargeld und Medikamente. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Am Wieskämper Weg verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Über eine aufgehebelte Tür schafften sie es am Donnerstagnachmittag (zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr) in die Wohnräume. Die Täter durchsuchten die Räume nach Beute. Mit Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Donnerstag (ca. 10:40 Uhr) brachen zwei bislang unbekannte Männer in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bodenbacher Straße ein. Sie durchsuchten gezielt das Schlafzimmer nach Beute. Letztendlich flüchteten sie ohne Beute.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von einer Videokamera erfasst.

Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, ca. 1,75m groß, längere dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke 2. Tatverdächtiger: männlich, 35 bis 40 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, graue oder blonde Haare (kurz rasiert), etwas größer als der erste Tatverdächtige.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

