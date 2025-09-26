Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Senior vermisst - Fahndung mit Foto
Recklinghausen (ots)
Seit Donnerstagabend (19 Uhr) wird ein 73-Jähriger aus einer Gladbecker Seniorenwohneinrichtung vermisst. Der Mann war nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließend, dass der Mann Probleme hat allein wieder zurückzufinden.
Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://polizei.nrw/fahndung/181606
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
