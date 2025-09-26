PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Senior vermisst - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Seit Donnerstagabend (19 Uhr) wird ein 73-Jähriger aus einer Gladbecker Seniorenwohneinrichtung vermisst. Der Mann war nach einem Spaziergang nicht zurückgekehrt. Es ist nicht auszuschließend, dass der Mann Probleme hat allein wieder zurückzufinden.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/181606

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

