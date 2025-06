Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Am Nachmittag des 21.06.2025 kam es auf dem Weißquartierplatz in Landau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkender Fiat wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich bei einem Parkvorgang, leicht beschädigt. Der Unbekannte hinterließ lediglich einen Zettel, mit vermeintlich falscher Handynummer, am beschädigten Fahrzeug. Dies wäre jedoch in keinem Fall ausreichend. Sollte es zu einem Verkehrsunfall kommen, muss der Beteiligte so lange vor Ort bleiben, bis der Unfallgegner vor Ort erscheint und man sich über die Entstehung des Schadens einig ist. Im Zweifelsfall, oder sollte der Unfallgegner nicht erscheinen, ist die zuständige Polizeidienststelle zu verständigen, um einem Ermittlungsverfahren vorzubeugen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

