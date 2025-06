Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeuge erkennt Motorraddieb wieder

Krefeld (ots)

Am Mittwochmorgen (4. Juni 2025) konnte eine Frau auf der Garnstraße einen Unbekannten beobachten, der mit einer Bohrmaschine in der Hand neben ihrem Motorrad stand. Als die 41-Jährige ihn ansprach, fuhr er mit einem anderen Motorrad davon. Weil sie am Zündschloss ihres eigenen Zweirads Beschädigungen entdeckt hatte, machte die Frau ein Foto vom Kennzeichen des flüchtenden Mannes und rief die Polizei. Auch ein weiterer Zeuge hatte den Vorfall beobachtet.

Wenig später erkannte der Zeuge den verdächtigen Motorradfahrer wieder - die Polizei konnte ihn auf der Tannenstraße aus dem Verkehr ziehen. Wie sich herausstellte, war das Kennzeichen als gestohlen gemeldet. Auch zum Motorrad selbst konnten die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden, sodass die Beamten es sicherstellten. Der Verdächtige hatte zudem für solche Fahrzeuge keinen Führerschein. In seinem Rucksack fand die Polizei einen Akkubohrer. Den 17-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

